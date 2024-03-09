İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'in bu yasama döneminde Filistin devletini tanımasına ilişkin bir karar alması için çaba göstereceğini bir kez daha yineledi.
Sanchez, Bask bölgesindeki Bilbao kentinde yaptığı konuşmada, hükümet olarak Filistin devletinin tanınması için bir karar metnini bu yasama döneminde Meclis'e sunacaklarını söyledi.
Uluslararası barış konferansı ve iki devletli çözüm için çalıştıklarını kaydeden Sanchez, Filistin devletinin tanınmasını "ahlaki inançtan, haklı bir dava olmasından ama aynı zamanda İsrail ve Filistin'in iki devlet olarak birlikte yaşaması ve bir arada var olabilmesinin tek yolu olduğu için istediğini" kaydetti.
Sanchez, 15 Kasım 2023'te azınlık sol koalisyon hükümeti için Meclis'ten güvenoyu istediği konuşmasında, "yeni hükümetin önceliğinin, Filistin devletini tanımak için çalışmak olacağını" söylemişti.
Bu kararı diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte almak isteyen ancak şimdiye kadar yürütülen diplomaside yeterli desteği bulamayan Sanchez, ocak ayından itibaren yaptığı açıklamalarda, "İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik sürecin ucunu açık bırakarak, 4 yılı kapsayacak şekilde bu yasama dönemi içinde olacağını" belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'te Filistin devletini tanıma çabalarını yineledi - Son Dakika
Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır.
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.
İstanbul'da boşanma aşamasında olan emekli polis memuru Cengiz Bedir, eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli'nde tarlasına gömdü. Yakınları tarafından polise başvurulması üzerine Bedir gözaltına alındı ve itirafı sonucunda anne ve oğlunun cansız bedenleri tarladan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 47 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer'in gelinliği, annesi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Olayın ardından anne Hatice Kurt, genç kızlara nasihatlerde bulunarak, gelinliği yakarken alkışlarla ve ağıtlarla izlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?