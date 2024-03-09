İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'te Filistin devletini tanıma çabalarını yineledi - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'te Filistin devletini tanıma çabalarını yineledi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini tanıma konusunda Meclis'e bir karar metni sunacaklarını ve bu konuda çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Sanchez, Filistin devletinin tanınmasının İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşamasının tek yol olduğunu vurguladı.

09.03.2024 23:39  Güncelleme: 23:52
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'in bu yasama döneminde Filistin devletini tanımasına ilişkin bir karar alması için çaba göstereceğini bir kez daha yineledi.

Sanchez, Bask bölgesindeki Bilbao kentinde yaptığı konuşmada, hükümet olarak Filistin devletinin tanınması için bir karar metnini bu yasama döneminde Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Uluslararası barış konferansı ve iki devletli çözüm için çalıştıklarını kaydeden Sanchez, Filistin devletinin tanınmasını "ahlaki inançtan, haklı bir dava olmasından ama aynı zamanda İsrail ve Filistin'in iki devlet olarak birlikte yaşaması ve bir arada var olabilmesinin tek yolu olduğu için istediğini" kaydetti.

Sanchez, 15 Kasım 2023'te azınlık sol koalisyon hükümeti için Meclis'ten güvenoyu istediği konuşmasında, "yeni hükümetin önceliğinin, Filistin devletini tanımak için çalışmak olacağını" söylemişti.

Bu kararı diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte almak isteyen ancak şimdiye kadar yürütülen diplomaside yeterli desteği bulamayan Sanchez, ocak ayından itibaren yaptığı açıklamalarda, "İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik sürecin ucunu açık bırakarak, 4 yılı kapsayacak şekilde bu yasama dönemi içinde olacağını" belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'te Filistin devletini tanıma çabalarını yineledi - Son Dakika

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