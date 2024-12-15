İspanya'da İsrail'e Silah Satışı Protesto Edildi - Son Dakika
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İspanya'da İsrail'e Silah Satışı Protesto Edildi

İspanyollar, İsrail'e silah satışını durdurmak için protesto gösterileri düzenledi.

15.12.2024 23:16
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İspanya'da hafta sonu boyunca ülke genelinde İsrail'e silah satışı protesto edilerek, boykot çağrıları yapıldı.

İspanya'nın Barselona, Valensiya, Cartagena gibi kıyı kentleriyle başkent Madrid'de organize edilen gösterilerde İspanya hükümetinden İsrail ile tüm silah ticaretinin durdurulması istendi.

Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı ve Filistin Direnişi Asamblesi adlı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla meydanlara dökülen İspanyollar, Filistin'e yönelik soykırımı körükleyen silahların taşınmasının durdurulmasını ve İsrail'e askeri malzeme satışının yasaklanmasını talep etti.

Başkent Madrid'deki gösteride ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla Savunma Bakanlığı binasına kadar yürüdü.

Madrid sokaklarında, "Filistin'deki soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot", "Askeri üs değil hastaneydiler", "İsrail'e yaptırımlar gözükmüyor", "Özgür Filistin" sloganları atan İspanyollar, iktidardaki sol koalisyon hükümetinden "soykırım yapan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yargılanan İsrail ile ilişkilerini kesmesini" istedi.

Diğer yandan gösteriye katılan Podemos partisinin sözcülerinden ve Avrupa Parlamenteri İsabel Serra Sanchez, basına yaptığı açıklamada, İspanyol hükümetini "İsrail'e silah satmıyoruz diyerek yalan söylemekle" suçladı.

Başbakan Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in bu zamana kadar bir çok kez söylediği "İsrail'e silah taşıyan hiçbir geminin İspanya limanlarında durmasına izin verilmiyor" açıklamalarına rağmen "Valensiya, Barselona ve Algeciras limanlarında silah geçişine izin veriliyor." iddiasında bulunan Serra Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan haklarını savunan örgütler, İspanya hükümetinin açıklamalarının mutlak bir yalan olduğunu ve İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yapmasını finanse etmek için silah alım satım sözleşmelerinin hala yürürlükte olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da İsrail'e Silah Satışı Protesto Edildi - Son Dakika

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