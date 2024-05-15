İspanya\'da İsrail\'e silah taşıyan gemiye karşı gösteri düzenlendi

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İspanya'da, İsrail'e askeri malzeme taşıdığı belirtilen ve yakıt ikmali yapmak için ülkenin güneyindeki Cartagena limanında durması planlanan "Borkum" adlı gemiyi engellemek amacıyla gösteri düzenlendi.

Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı (RESCOP) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrıları ve Podemos partisinin desteğiyle organize olan bir grup İspanyol, İsrail'e silah taşıdığı bilgisi verilen geminin İspanya'da durmasını önlemek için Cartagena limanında gösteri yaptı. Limanda gösteriler nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

RESCOP, "Borkum" adlı gemide 12 ton roket, 1,5 ton patlayıcı ve 740 kilogram çeşitli askeri malzeme bulunduğunu açıkladı.

İspanya hükümetine "Borkum"un İspanyol limanlarına yanaşmasını önleme çağrısında bulunan RESCOP'a destek veren Podemos partisinin lideri Ione Belarra, "İsrail'e gönderilecek askeri malzemeleri taşıyan Borkum yük gemisi perşembe günü Cartagena'da duracak. Soykırımın gerçekleştirilmesinde kullanılacak silahların ve askeri malzemenin taşınması, açıkça İspanyol yasalarına aykırıdır. Başbakan'dan bunu durdurmasını talep ediyoruz." açıklamasını yaptı.

RESCOP, Borkum dışında, önceki günlerde Angola'dan geçen ve şu anda Fas açıklarında bulunan "Vertom Odette" adlı bir başka geminin de son varış noktasının İsrail'in Aşdod limanı olduğunu, bu geminin de askeri malzeme taşıma ihtimali bulunduğunu ve İspanya sularına girişine izin verilmemesi gerektiğini savundu.