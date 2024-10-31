İspanya'da Sel Felaketi: 100 Ölü - Son Dakika
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İspanya'da Sel Felaketi: 100 Ölü

Valensiya'da 92 kişi hayatını kaybetti, yağış normal yıllık miktarın 8 saatte düştü.

31.10.2024 16:19
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İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde en az 92 kişinin ölümüne ve büyük hasara neden olan şiddetli yağışın, bölgenin normalde bir yılda aldığının sadece 8 saatte düşmesinden kaynaklandığı bildirildi.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın, geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü açıkladı.

İspanyol basınına konuşan AEMET yetkilileri, "Normalde 1 yılda alınan yağış sadece 8 saatte düştü." ifadesini kullandı.

Yetkililer, en fazla zararı gören Paiporta, Utiel ve Chiva ilçelerinde metrekareye 491 litreyi bulan yağış düştüğünü vurguladı.

Valensiya'da 92, Kastilya-La Mancha da 3 olmak üzere 95 kişinin hayatını kaybettiği sel ve su baskını felaketinde hala çok sayıda kayıp bulunuyor.

En fazla ölü sayısı 45 ile Valensiya'nın Paiporta ilçesinde olurken yaklaşık 25 bin nüfusu olan bu yerleşim yerindeki halk, bölgeye gelen gazetecilere verdikleri röportajlarda "Hayat artık bizim için normal değil." görüşünde birleşti.

Öncelik halen çok fazla olan kayıpları arama ve kurtarma çalışmalarında

Diğer yandan askeri birliklerin de çalıştığı felaket bölgelerinde durumun oldukça kötü olduğunu duyuran Savunma Bakanı Margarita Robles, "Halen çok sayıda kayıp var." dedi.

Valensiya'ya giden Başbakan Pedro Sanchez de basına yaptığı açıklamada, hava durumunun halen çok kritik olduğunu ve vatandaşların temkinli olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Önceliğimiz kayıp vatandaşlarımızı bulmak ve bunun için karadan, havadan, denizden tüm destek sağlanacak ve ne kadar sürerse sürsün arama ve kurtarma çalışmaları devam edecek." diyen Sanchez, "felaket bölgesi" ilan edilen yerlerin yeniden inşası için devletim tüm ekonomik kaynaklarının seferber edileceğini, Avrupa Birliği'nden de kaynak sağlanacağını belirtti.

Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon da mağdurlara "acil ve direkt 250 milyon avro para yardımı" yapılacağını duyurdu.

Dükkanları yağmalayan 39 kişi tutuklandı

Diğer yandan, bölgedeki felaketin ardından güvenlik sorunu öne çıkarken birçok yerde yağmalama vakaları görüldü.

İçişleri Bakanlığı, alışveriş merkezlerinde dükkanları yağmalamaya yeltenen 39 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bölgede güvenliğin yanı sıra su ve gıda krizi de yaşanıyor.

İçme suyu ve gıda yardımları için Valensiya'nın birçok ilçesinde vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Eğitime ara verilen, Madrid'e tren seferlerinin en az 15 gün iptal edildiği, birçok yolda ulaşımın kapatıldığı ve su baskınından dolayı 8 hastanenin kapalı tutulduğu Valensiya'da halen 77 bin haneye elektrik verilemiyor.

İki gün öncesine göre hafiflese de şiddetli yağış ve fırtınanın, hala İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olduğunu açıklayan yetkililer, kırmızı ve turuncu alarmın olduğu yerleşim yerlerindeki halka "zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları" tavsiyesinde bulundu.

Valensiya'da bu sabah bir garajın içinde 7 kişinin cesedi bulunurken 95 olan ölü sayısının 100'ü aşabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Sel Felaketi: 100 Ölü - Son Dakika

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