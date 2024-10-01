İspanya'dan BMGK'ya Çağrı

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ordusunun, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları başlatmasıyla ilgili ilk müdahale etmesi gereken kurumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olduğunu belirtti.

Albares, Lübnan'daki İspanyol vatandaşlarının bu ülkeyi terk etmelerine kolaylık sağlamak için "tahliye planı" kararının alındığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakanlık konutunda yapılan basın toplantısına katıldı.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Bölgesel boyutlarda olan ancak yayılabilecek bir savaş ile karşı karşıyayız. Bu yüzden hepimiz sorumlu ve ölçülü hareket etmeliyiz. Biz, bu duruma ilk olarak BM Güvenlik Konseyi'nin müdahale etmesini istiyoruz." dedi.

İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat'ta BM'ye bağlı barış gücü UNIFIL'in bulunduğu ve İspanyol askerlerinin de bu misyonda yer aldığını hatırlatan Albares, "Oradalar çünkü BM Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu bir karar var. Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nin temel işlevi dünyada barış ve güvenliği sağlamaktır. Bu yüzden İspanya'nın diplomasisi, dış politikası, Avrupa Birliğinin (AB) kalbinde, Temas Grubu'nda, BM'de ve bölgenin tüm aktörleriyle yapılan görüşmelerde ayladır olduğu gibi şimdi de aynı şekilde devam edecektir." şeklinde konuştu.

Diğer yandan İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının "büyük bir endişeyle takip edildiğini, bölgeyi açık bir savaşın eşiğine getirdiği ve bu konuda harekete geçtiklerini" vurgulayan Albares, Lübnan'daki tüm İspanyollara ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Güvenlik nedeniyle ayrıntılara girmeden "gerekli olduğu anda yürürlüğe koymak için tahliye planlarının hazır olduğunu" ifade eden Albares, Lübnan'daki İspanyolların yerlerini bildiklerini, bu kişilerin halen aktif olan ticari uçuşlarla ya da Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden deniz yoluyla ülkeden ayrılmalarını istediklerini söyledi.

İspanya hükümetinden son iki gündür yapılan açıklamalarda, İsrail'e Lübnan'a başlattığı saldırıları durdurması ve uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısı yapıyor.