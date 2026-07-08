İspanya'dan Trump'a Tepki

İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya ile ticari ve diğer tüm ilişkilerin kesilmesi yönündeki sözlerinin ardından tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalar yaptı.

İspanya resmi haber ajansı EFE, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik ticari ilişkilerin kesilmesiyle ilgili sözlerinin hükümet tarafından sakin bir şekilde ve olağan bir durum olarak değerlendirildiğini" yazdı.

Hükümet kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, İspanya'nın ABD ile "mükemmel sosyal, kültürel ve ekonomik bağlara sahip olduğu" vurgulandı.

Hükümet yetkililerinin, Avrupa Birliği'nin hiçbir üye devletin tek başına hedef alınamayacağı bir ticaret birliği olduğunun altını çizdiği belirtildi.

NATO Ankara Zirvesi'ne katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, öğleden sonra düzenleyeceği basın toplantısında Trump'ın açıklamalarına yanıt vermesi bekleniyor.

Trump, Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, İspanya için "umutsuz vaka" yakıştırması yaparak, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e bu ülke ile tüm ticari ilişkilerin kesilmesi talimatını vermişti.

Trump, "Artık İspanya ile herhangi bir ticari iş yapmak istemiyoruz. İspanya berbat bir NATO müttefiki. Katılım sağlamıyorlar, ödeme yapmıyorlar. İspanya ile hiçbir işim olsun istemiyorum. Lütfen İspanya ile tüm ticareti kesin, ziyaretler de dahil. Onlarla hiçbir işimiz olsun istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılarda ABD ile işbirliği yapmadığı gerekçesiyle İspanya ile ticareti kesmekle tehdit etmişti.