İspanya'dan Ukrayna'ya 1 Milyar Avro Askeri Yardım - Son Dakika
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İspanya'dan Ukrayna'ya 1 Milyar Avro Askeri Yardım

Başbakan Sanchez, Ukrayna'ya 2025'te 1 milyar avro askeri yardım sözü verdi. Barış vurgusu yaptı.

24.02.2025 15:16
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu yıl içinde verilmek üzere Ukrayna'ya 1 milyar avroluk yeni askeri yardım paketi sözü verdi.

Sanchez, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının 3'üncü yılı dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen ve farklı ülkelerden liderlerin katıldığı "Ukrayna'yı Destekleyin" başlıklı oturumda konuştu.

İspanya olarak Ukrayna'nın "tam egemenliğine" verdikleri desteği yineleyen Sanchez, "Ukrayna'nın geleceğine yalnızca Ukrayna karar verebilir. Adil ve kalıcı bir barış gerekli ve bunun olması için Ukrayna müzakere masasında olmalı. Sürdürülebilir barış ancak Avrupa'nın da müzakerelere katılması durumunda sağlanabilir." dedi.

ABD ile Rusya arasındaki müzakereler sonucunda savaşın bitmesi ihtimalinin "sadece ateşkes olarak kalması anlamına gelebileceğini" kaydeden İspanya Başbakanı, 2025 içerisinde İspanya'nın Ukrayna'ya 1 milyar avroluk askeri yardım yapacağını açıkladı.

Sanchez ayrıca hükümetinin, Ukrayna'nın AB'ye girme arzusuna destek vereceğini belirterek, "Ukraynalıların umudu Avrupa'da ama aynı şekilde Avrupalıların umudu da Ukrayna'da." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de, basına yaptığı açıklamada, "Tehlikede olan, biz ve Avrupalıların inandığı her şeydir. Değerlerimizdir, güvenliğimizdir. Barış gelmesi için gerekli olduğu sürece Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğiz. Ancak kurban ile saldırgan arasında ayrım yapılması gereken bir barış olmalı. Saldırgana ödül veremeyecek, Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı duyulması gereken bir barış olmalı. Dolayısıyla adil, küresel ve kalıcı bir barış olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'dan Ukrayna'ya 1 Milyar Avro Askeri Yardım - Son Dakika

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