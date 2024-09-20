İspanya, Filistin ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

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MADRİD, 20 Eylül (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın Mayıs ayında Filistin'i devlet olarak tanımasından bu yana ilk kez Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Madrid'deki resmi konutunda bir araya geldi.

Perşembe günü gerçekleşen ziyaretin "iki ülke tarihinde çok önemli bir dönüm noktası" olduğunu söyleyen Sanchez, Gazze'deki çatışmaların acilen sona erdirilmesi çağrısında bulunarak bölgedeki çatışmaların tırmanma riskine dikkat çekti.

Sanchez, tarafların ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarının "kesinlikle gerekli" olduğunu söyledi.

İspanyol hükümetinden yapılan basın açıklamasına göre Sanchez görüşme sırasında Abbas'a, İspanya ziyaretinin ülkesinin Filistin halkına ve Ortadoğu'daki çatışmayı sona erdirmenin tek yolu olan iki devletli çözüme olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.