İspanya, Gazze\'deki insan hakları ihlallerinin soruşturulmasına gönüllü katkı sağlayacak

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de insan hakları ihlallerinin soruşturulması için İspanya'nın, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Savcılığına gönüllü katkı yapması kararı aldı.
Bakanlar Kurulunun 30 Ocak'ta yaptığı toplantıda alınan kararla İspanya, sorumluların mahkeme önünde hesap vermesini sağlamak amacıyla Gazze'deki kitlesel insan hakları ihlallerinin soruşturulmasında UAD Savcılığına gönüllü katkı sağlayacak.
Siyasi önemi olan bu gönüllü katkı kapsamında UAD Savcılığı Güven Fonu'na 2024 yılında 500 bin avroluk kaynak aktarılacak.
Soykırım, insanlık ve savaş suçlarını soruşturan ve UAD'nin dört organından biri olan UAD Savcılığı, Haziran 2021'den bu yana savcı Karim Ahmad Khan tarafından yönetiliyor.
Mevcut durumda üçü ön aşamada olan 17 açık soruşturması bulunan UAD Savcılığı, bu soruşturma ve eğitim çalışmalarını desteklemek amacıyla Mart 2022'de bir fon oluşturmuştu.
UAD Savcılığının yürüttüğü soruşturmalar arasında Gazze'deki insan hakları ihlalleri ve gazetecilere yönelik işlenen savaş suçlarının da olmasından dolayı İspanya hükümetinin sağlayacağı gönüllü katkı bu soruşturmalar için de kullanılacak.
Yerel seçimler öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları gündemde. Gazeteci Enver Aysever, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek İmamoğlu için 'Beni bu adamdan kurtarın' dediğini öne sürdü. Aysever, bu iddiayı ispatlayabileceğini belirtti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusu hakkında yaptığı açıklamada, Başak Hanım'ın aday aday niteliğinde olduğunu ve resmi başvuru olarak kabul ettiklerini belirtti. Koçyiğit, 3 Şubat'ta yapılacak MYK toplantısında adaylığın açıklanacağını söyledi ve İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın en güçlü aday olduğunu vurguladı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
Başrollerinde Çağla Şıkel ve Alişan'ın oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren oyuncu Şeyla Halis, cerrahi müdahale olmaksızın fazla kilolarından kurtulup adeta başka biri oldu.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
Son Dakika › Güncel › İspanya, Gazze'deki insan hakları ihlallerinin soruşturulmasına gönüllü katkı sağlayacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?