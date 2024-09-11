İspanya, Gonzalez'i Venezuela Devlet Başkanı Olarak Tanıdı - Son Dakika
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İspanya, Gonzalez'i Venezuela Devlet Başkanı Olarak Tanıdı

İspanya Meclisi, Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez'in İspanya hükümetince Venezeula Devlet Başkanı olarak tanınması yönünde bir karar aldı. Karar gereği ayrıca, Venezuela'da mevcut iktidarın liderlerine karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu.

11.09.2024 17:46
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İspanya Meclisi, Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez'in İspanya hükümetince Venezeula Devlet Başkanı olarak tanınması yönünde bir karar aldı.

Meclis'te birinci parti konumunda olmasına karşı ana muhalefette yer alan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) inisiyatifiyle sunulan, İspanya hükümetinin Edmundo Gonzalez'i Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımasına yönelik önerge, 177 evet, 164 hayır ve 1 çekimser oyla kabul edildi.

PP dışında aşırı sağcı Vox ile İspanya'daki bölgesel siyasi partilerden Bask Milliyetçi Partisi, Kanarya Koalisyonu ve Navarra için Birlik partilerinin destek verdiği önergeye, azınlık sol koalisyon hükümetinin ortakları karşı çıktı.

Karar gereği ayrıca, Venezuela'da mevcut iktidarın liderlerine karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu.

İspanya hükümeti, şimdilik sadece sembolik değeri olan bu kararla ilgili herhangi bir adım atmayacağını açıkladı.

Başbakan Pedro Sanchez, resmi ziyarette bulunduğu Çin'den yaptığı açıklamada, Venezuela'daki durumla ilgili AB'de ortak bir tutum olmadan Edmundo Gonzalez'i Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımayacaklarını söyledi.

Edmundo Gonzalez'in Madrid'e getirilişi

İspanya hükümeti, Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkartılan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i, eşi ile birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e getirmişti.

İspanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunacağını bildirilen Gonzalez, Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olmuş, Ulusal Seçim Konseyince Nicolas Maduro'nun Devlet Başkanı seçildiğinin duyurulmasının ardından da seçimde hile yapıldığını savunup, sonuçların geçersiz kabul edilmesini istemişti.

Venezuela'da savcılık da komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi çeşitli suçlardan Gonzalez hakkında cezai soruşturma başlatmıştı.

"Yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla üç kez savcılığa ifadeye çağırılan ancak "can güvenliği bulunmadığı" gerekçesiyle ifade vermeye gitmeyen Gonzalez hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

İspanya hükümeti de Venezeula'daki seçimlerin kayıtlarının "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağı açıklamış ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezeula yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya, Gonzalez'i Venezuela Devlet Başkanı Olarak Tanıdı - Son Dakika

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