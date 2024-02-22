İspanya ve Fas, ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaştı

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İspanya ve Fas, aralarındaki ilişkilerin tüm alanlarda ortaklık ve işbirliğinin güçlendirilmesiyle öne çıktığını vurguladı.

Fas Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in başkent Rabat'ta ülkesine bir günlük ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştüğü belirtildi.

Fas ile İspanya arasındaki ilişkilerin güven, karşılıklı saygı, iyi komşuluk ilkeleri ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine dayalı olarak her alanda işbirliği, koordinasyon ve ortaklığın güçlendirilmesiyle öne çıktığı vurgulandı.

İspanya Başbakanı Sanchez'in Fas'a yaptığı ziyaretin, Kral 6. Muhammed ile Sanchez'in Nisan 2022'de yaptığı görüşmeyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açmasının devamı olduğuna dikkat çekildi.

Sanchez ve 6. Muhammed'in Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliğinde 2030 Dünya Kupası'nın düzenlenecek olmasının, İspanya ve Fas ilişkilerine benzersiz işbirliği fırsatları sağladığı ve ikili ilişkileri güçlendireceği konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Sanchez'in, özellikle Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan Afrika ülkeleri girişimi, Sahel bölgesi ülkelerinin Atlantik Okyanusu'na erişimini destekleme girişimi ve Afrika'yı Avrupa pazarına bağlayacak Nijerya-Fas Gaz Boru Hattı Projesi olmak üzere Kral 6. Muhammed'in başlattığı girişimlere İspanya'nın ilgisini ifade ettiği belirtildi.

Fas ile Nijerya arasında 2018'de imzalanan doğal gaz boru hattı inşası anlaşmasıyla Fas başta olmak üzere, Batı Afrika ile Avrupa ülkelerinin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması ve Afrika ülkelerinin sanayi alanında kalkınması hedefleniyor.

Yaklaşık 5 bin 600 kilometre olarak tasarlanan boru hattının Nijerya'dan başlayarak Benin, Togo, Gana, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone, Gine, Gine-Bisau, Gambiya, Senegal ve Moritanya'dan geçerek Fas'a ulaşması planlanıyor.