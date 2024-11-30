İspanyalı Sanatçılardan Gazze'ye Destek Eylemi - Son Dakika
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İspanyalı Sanatçılardan Gazze'ye Destek Eylemi

İspanya'da 50 şehirde sanatçılar, Gazze'de ateşkes talebi için eylemde bulundu.

30.11.2024 15:46
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İspanya'da kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimleri ülke genelinde 50 kadar kentte Gazze'de ateşkes talebiyle Filistin'e destek eylemleri yaptı.

Şarkıcı Miguel Rios, Anni B. Sweet, Nena Decanto, Ainoa Buitrago, sinema yönetmeni Fernando Colomo, Rodrigo Sorogoyen, aktris Mercedes Sampiatro, Claudia Gravy, Vicky Pena, Olga Andrino, aktör Juan Echanove gibi çok sayıda İspanyol sanatçı "Barış için ateşkes. Ne terörizm ne de soykırım" başlığı altında organize edilen gösterilere katıldı.

İspanya'nın 50 kadar kentinde yapılan ve bazı sendikalar, sivil toplum kuruluşları, sol görüşlü siyasi partilerin de destek verdiği eylemlerin biri de başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda gerçekleşti.

Bazı İspanyol şarkıcılar, eylem kapsamında barış şarkıları söyledi.

Sanatçılar ayrıca Gazze'de ateşkes çağrısıyla bir video yayımladı.

Videoda "Gazze'de Soykırım" yazan bir sayfayı yırtan sanatçılar, "Sessizliği bozalım" sloganlarını tekrarladı.

Diğer yandan İspanya'nın öncülük ettiği 35 ülkeden 15 bin kadar sanatçı da yayımlanan manifestoda "savaşa karşı küresel hareket" çağrısında bulunarak, Filistin'in bağımsız bir devlet kurma hakkını savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanyalı Sanatçılardan Gazze'ye Destek Eylemi - Son Dakika

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