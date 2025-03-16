Isparta'da Çocuğa Şiddet: Anne Hakkında İşlem Başlatıldı

Isparta'da 6 ay önce annesi tarafından şiddet uygulanan çocuk devlet koruması altına alındı, anne hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'da yaşayan K.Ö, 6 ay önce Isparta Ayazmana Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çocuğunu darbederken cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde K.Ö'nün çocuğuna vurduğu görüldü.

Bir gazetecinin dün yaptığı ihbar üzerine, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Aile içi Büro Amirliği tarafından anne K.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Şiddet uygulanan çocuk ise Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.