Isparta\'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Tamamlandı

Isparta'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.
Gökkubbe Fuar alanında düzenlenen etkinliğine, üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan tanıtım günlerinde, çeşitli bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar yer aldı.
Anadolu Ajansı (AA) da etkinlikteki standıyla gençlerle buluştu.
Standı ziyaret eden gençlere, ajansın faaliyet alanları ile iş ve staj fırsatları hakkında bilgi verildi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AA standını ziyaret ederek kurumun yayınlarını inceledi.
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