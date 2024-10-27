Isparta\'da Domuz Kazası

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ISPARTA'da otomobilin çarptığı domuz ölürken, araçtaki çift kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Eğirdir- Isparta kara yolu 13'üncü kilometrede yer alan Findos Köyü yakınlarında meydana geldi. Şırnak Cizre'de görevli polis memuru Mustafa Canavar ve eşi, memleketleri Burdur'a gitmek için yola çıktı. Otomobilin önüne çıkan domuzu son anda fark eden polis memuru, çarpmaktan kurtulamadı. Otomobil önce domuza sonra bariyerlere çaptı.

Kaza sonrası domuz ölürken, kazayı yara almadan atlatan çifti, diğer vatandaşlar teselli etti. Polis memuru Mustafa Canavar, gözyaşlarına hakim olamayan eşine sarılarak "Bizde bir şey yok Allah korudu" diyerek teselli etti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.

Haber-Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,