Isparta\'da kaybolan üniversite öğrencisi dere yatağında ölü bulundu

Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi, dere yatağında motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu.
Alınan bilgilere göre, kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu'dan (20) bir gündür haber alamayan Kahramanmaraş'ta görev yapan polis babası, durumu Isparta Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Çalışma yapan ekipler, Göksu'yu Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü buldu.
Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olduğu öğrenildi.
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Isparta'da bir gündür kayıp olan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göksu'nun cansız bedeni otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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AFAD'ın verilerine göre, Karadeniz açıklarında saat 03.10'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 km mesafede ve 18,27 km derinlikte olduğu belirlendi.
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