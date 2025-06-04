İsrail, 144 Filistinlinin Akıbetini Açıklamadı - Son Dakika
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İsrail, 144 Filistinlinin Akıbetini Açıklamadı

04.06.2025 19:07
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İsrail, Gazze'den alıkonulan 2 bin 790 Filistinliden 144'ünün akıbetini belirsiz bıraktı.

İsrail'deki sivil toplum kuruluşu İşkenceye Karşı Halk Komitesi, İsrail makamlarının Gazze Şeridi'nden 2 bin 790 Filistinlinin alıkonulduğunu kabul ettiğini, alıkonulanlardan 144 kişinin akıbetinin "belli olmadığını" duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, İsrail'in çeşitli kuruluşların dilekçesine verdiği yanıtta Gazze'den alıkonulan 2 bin 790 Filistinlinin İsrail'de tutulduğunun belirtildiği aktarıldı.

İsrail'in verilerinde 144 Filistinli esir hakkında "gerekçesi gösterilmeyen bir boşluğun" bulunduğuna dikkati çekildi.

Gazze'de alıkonulan 2 bin 790 Filistinli esirden 660'ının askeri gözaltı merkezlerinde tutulduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan, sert gözaltı koşulları ve işkenceyle bilinen Anatot ile Hizbullah mensuplarının tutulduğu düşünülen Amiad askeri gözaltı kamplarının kapatılmasına işaret edildi.

Aralık 2024'ten bu yana çoğu İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmalarında olmak üzere 1244 Filistinlinin serbest bırakıldığı, bu süre zarfında 455 Filistinlinin ise tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail devleti verileri son güncellemeden bu yana 144 Filistinli tutukluya ilişkin bir boşluk olduğunu gösteriyor. Bu tutukluların akıbeti belirsiz ve yetkililer tarafından açıklanmamış durumda." ifadesi kullanıldı.

İsrail devletine sunduğu verilerde yer almayan "144 tutuklunun akıbeti hakkında kapsamlı bir açıklama yapma ve tutukluların temel haklarını ihlal eden yönetmelikleri değiştirme" çağrısı yapıldı.

İsrail hapishanelerinde tutukluların ölümüne yol açan işkence ve zorlu şartlara ilişkin raporlara işaret edilen açıklamada, bu duruma ilişkin "derhal soruşturma açılması ve tutuklulara yönelik davranışlarda köklü değişiklik yapılması" gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yasa dışı savaşçılar yasasının, demokratik değerlerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan ağır insan hakları ihlallerine olanak sağladığı" belirtildi.

İsrail'de "yasa dışı savaşçı yasası" gözaltına alınan Filistinlilerin suçlama olmadan idari tutukluluk kapsamında uzun süre hapsedilmesine olanak sağlıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'tne sonra Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlileri "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu'ndan Ağustos 2024'te yapılan açıklamada, "İsrail yargısı, binlerce Gazzeli esirin zorla kaybedilmesi ve işkence suçlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Zorla kaybetme suçu İsrail Meclisi'nin 2002'de çıkardığı 'yasa dışı savaşçı yasasına' dayanılarak uygulanmaktadır ve özü itibarıyla yargısal prosedürün bütünlüğünün açık ve net ihlalidir." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 144 Filistinlinin Akıbetini Açıklamadı - Son Dakika

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