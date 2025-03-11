İsrail, 5 Lübnanlı Esiri Serbest Bırakacak - Son Dakika
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İsrail, 5 Lübnanlı Esiri Serbest Bırakacak

İsrail, ABD ile koordinasyonlu olarak, Lübnan'a jest olarak 5 Lübnanlı esiri serbest bırakacak.

11.03.2025 19:16
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İsrail'in Hizbullah ile devam eden çatışmalar sırasında alıkonulan 5 Lübnanlı esiri serbest bırakacağı açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, karar ABD ile koordinasyon içinde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a jest olarak alındı.

Bugün Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde İsrail, ABD, Fransa ve Lübnan'dan temsilcilerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Toplantıda bölgede istikrarın sürdürülebilmesi adına üç ortak çalışma grubu kurulması kararı alındığı kaydedildi.

Üç çalışma grubunun, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürdüğü 5 noktanın durumunu, "Mavi Hat" ve ihtilaflı noktalara ilişkin tartışmaları ve İsrail tarafından alıkoyulan Lübnanlı esirler meselelerini ele alacağı bildirildi.

Açıklamada, "ABD ile koordinasyon içinde ve Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanına bir jest olarak İsrail 5 Lübnanlı tutukluyu serbest bırakmayı kabul etti." ifadesine yer verildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada işgalini sürdürüyor

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı ve ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusu, 18 Şubat'ta 11 bölgeden çekilirken buralara Lübnan askerleri konuşlanmıştı. Fakat İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, 5 Lübnanlı Esiri Serbest Bırakacak - Son Dakika

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