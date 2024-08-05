İsrail, 80 Filistinlinin Cenazesini Teslim Etti

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İsrail ordusunun teslim ettiği 80 Filistinlinin cenazesi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, bugün Filistinlilere ait 80 naaşı teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'den teslim alınan naaşların Han Yunus kentindeki Türk Mezarlığında toprağa verildiği ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun, daha önce Gazze Şeridi'ndeki mezarlıklardan çıkardığı 84 cesedi iade ettiği aktarıldı.

Cesetlerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi üzerinden teslim edildiği vurgulanan haberde, naaşların Han Yunus'ta toprağa verildiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 623 Filistinli öldü, 91 bin 469 kişi yaralandı.