İsrail, alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı. İşkenceye maruz kalan ve sağlık durumu kötü olan 13 Filistinli El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi. İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

17.07.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail, alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı. İşkenceye maruz kalan ve sağlık durumu kötü olan 13 Filistinli El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.

Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi. Filistinlilerin İsrail'in Kissufim bölgesinden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a giriş yaptığı aktarıldı. Serbest bırakılanlardan 13'ünün sağlık durumları kötü olması nedeniyle Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Serbest kalanlar arasında 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampından alıkonulan görme engelli genç Nader Asaliya'nın ve yaşlı bir kadının da bulunduğu ifade edildi. Filistinliler, alıkonuldukları süre boyunca darp, işkence ve hakarete maruz kaldıklarını belirtti.

İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 18:59:20. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement