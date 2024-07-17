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- İsrail, alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı. İşkenceye maruz kalan ve sağlık durumu kötü olan 13 Filistinli El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.

Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi. Filistinlilerin İsrail'in Kissufim bölgesinden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a giriş yaptığı aktarıldı. Serbest bırakılanlardan 13'ünün sağlık durumları kötü olması nedeniyle Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Serbest kalanlar arasında 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampından alıkonulan görme engelli genç Nader Asaliya'nın ve yaşlı bir kadının da bulunduğu ifade edildi. Filistinliler, alıkonuldukları süre boyunca darp, işkence ve hakarete maruz kaldıklarını belirtti.

İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.