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İsrail askeri, ailesi öldürülen bebeği kaçırdı - Son Dakika
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İsrail askeri, ailesi öldürülen bebeği kaçırdı

İsrail ordusunun saldırıları sonucu en az 9 bin 100 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıktı. İsrailli asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söyledi. Bebeğin akıbetine ilişkin bilgi verilmezken, kaçırılan bebeğin aile ve akrabalarının muhtemelen öldürülmüş olabileceği yorumu yapıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı.

İsrail askeri, ailesi öldürülen bebeği kaçırdı
01.01.2024 - 13:53,
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İsrail ordusunun saldırıları sonucu en az 9 bin 100 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıktı.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan İsrailli asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söyledi.

Mendelson, Gazze'nin kuzeyinde aldığı yaralar sonucu 30 Aralık cumartesi günü ölen arkadaşı Itah'ın bir kız arkadaşına kaçırdığı bebek hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Bebeğin akıbetine ilişkin bilgi verilmezken, sunucu kaçırılan bebeğin aile ve akrabalarının muhtemelen öldürülmüş olabileceği yorumunu yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Kaynak: AA
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