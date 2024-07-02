İsrail askeri Batı Şeria'da patlamada öldü - Son Dakika
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İsrail askeri Batı Şeria'da patlamada öldü

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da meydana gelen patlamada bir İsrail askeri hayatını kaybetti. Tulkerim'e baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada, Nur Şems Mülteci Kampı'nda gömülü patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker öldü, bir subay ise ağır yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılar artış gösteriyor.

02.07.2024 04:43
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İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da dün, Nur Şems Mülteci Kampı'nda meydana gelen patlamada bir İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusu ve İsrail basınında yer alan habere göre dün, Tulkerim'e baskın düzenleyen ve Nur Şems kampını kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar çıktı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda yola döşenen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir İsrail askeri öldü, bir subay ağır yaralandı.

Walla haber sitesine göre, İsrail askeri, Nur Şems Mülteci Kampı'nda gömülü patlayıcının zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu öldü.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri Tulkerim Tugayı da dün akşam, kamptaki kaplan tipi bir askeri araca yönelik operasyon düzenlediğini gösteren bir görüntü yayımladı.

Tulkerim Tugayı, yola döşedikleri patlayıcının İsrail zırhlısın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu bir İsrail askerinin öldüğümü, bir askerin ağır yaralandığını ve askeri aracın tahrip edildiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki bölgede bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 430'a ulaşırken, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askeri Batı Şeria'da patlamada öldü - Son Dakika

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