İsrail Askeri Gazze'de Öldürüldü

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İsrail ordusu, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

Aynı çatışmada, tabur komutanı bir yarbayın da ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun 27 Ekim 2023'te kara saldırıları başlattığı Gazze'deki çatışmalarda ölen askerlerinin sayısı 377'ye yükseldi.

Aksa Tufanı'nın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar dahil olmak üzere ölen İsrail askerlerinin sayısı ise 800 oldu.