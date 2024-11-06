İsrail Askeri Yaralanmaları Artıyor

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İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 21 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun verilerine göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 21 İsrail askeri yaralandı.

Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 5 bin 282'ye çıktı.

Verilere göre, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 368'i Gazze'yi karadan işgal girişiminde olmak üzere 780 İsrail askeri öldü.