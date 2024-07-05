İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darbederek yaraladı

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EL İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2 Filistinliyi darbederek yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesindeki Eş-Şüheda Caddesi'nde yaraladığı 2 kişiye Kızılay ekiplerinin müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yaralı 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Görgü tanıkları da İsrail askerlerinin El Halil kentindeki bir kontrol noktasında 2 Filistinliyi silah dipçiği ve tekmelerle darbederek yaraladığını aktardı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere saldırdı

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler çok sayıda Filistinliyi darbetti.

Söz konusu İsraillilerin burada Filistinlilerin mülklerine ve taşınmazlarına zarar verdiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.