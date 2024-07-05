İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darbederek yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darbederek yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2 Filistinliyi darbederek yaraladığı bildirildi. Filistin Kızılayı ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırıldılar. Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin kontrol noktasında 2 Filistinliyi silah dipçiği ve tekmelerle darbettiğini aktardı. Ayrıca, İsraillilerin El Halil'deki Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere saldırarak mülklerine ve taşınmazlarına zarar verdiği belirtildi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrailli yerleşimcilerin Filistin topraklarını gasbetmesi uluslararası hukuka göre yasa dışıdır.

05.07.2024 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EL İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2 Filistinliyi darbederek yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesindeki Eş-Şüheda Caddesi'nde yaraladığı 2 kişiye Kızılay ekiplerinin müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yaralı 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Görgü tanıkları da İsrail askerlerinin El Halil kentindeki bir kontrol noktasında 2 Filistinliyi silah dipçiği ve tekmelerle darbederek yaraladığını aktardı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere saldırdı

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler çok sayıda Filistinliyi darbetti.

Söz konusu İsraillilerin burada Filistinlilerin mülklerine ve taşınmazlarına zarar verdiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, Kızılay, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darbederek yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
16:02 Çanakkale’de bir aile yok oldu Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti Çanakkale'de bir aile yok oldu! Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 18:26:49. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darbederek yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement