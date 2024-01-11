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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir eve ateş açtı, bir Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir eve ateş açtı, bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında kuşatma altına aldığı bir eve ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. Cenin kenti yakınlarında Caba beldesinde yaşanan olayda, 37 yaşındaki Mecdi Avni Feşafişe İsrail askerlerinin mermisiyle şehit oldu. İsrail ordusu, Gazze savaşının başladığı tarihten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırmış ve saldırılarını artırmıştır.

İsrail askerleri Batı Şeria\'da bir eve ateş açtı, bir Filistinli hayatını kaybetti
11.01.2024 - 15:07,
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında kuşatma altına aldığı bir eve ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, "Cenin kenti yakınlarında Caba beldesinde bir Filistinli, İsrail askerlerinin mermisiyle şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlinin 37 yaşındaki Mecdi Avni Feşafişe olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Caba beldesine baskın düzenleyerek, bir evi kuşatma altına aldığını söylemişti.

Evin bulunduğu yere askeri takviye yapıldığı ve İsrail askerlerinin mahalleyi de tamamen kuşatma altına aldığı ifade edilmişti.

İsrail ordusu, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı; kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.

Kaynak: AA
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