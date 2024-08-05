İsrail askerleri Cenin'de baskın düzenledi

Güncel

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine baskın düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin'e düzenlediği baskında bir döviz bürosunu kuşatarak içeride arama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 604 Filistinli hayatını kaybetti.