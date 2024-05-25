İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı\'ndaki bir okuldan 180 Filistinliyi alıkoydu

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İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okuldan 180 Filistinliyi alıkoyduğu belirtildi.

Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, İsrail'in, 2 haftadır saldırılarını sürdürdüğü Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kampta yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı El-Harsani Okulu'ndan yaklaşık 180 kişinin İsrail askerlerince alıkonduğu belirtildi.

Filistinlilerin, ne zaman alıkonulduğuna ya da durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun, Cibaliya'nın farklı bölgelerinde barınma merkezlerini hedef aldığını ve onlarca Filistinliyi alıkoyduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta, hala yüzbinlerce Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve çevre bölgelere yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak yeni bir kara saldırısı başlatmış, birçok bölge ve mahallenin boşaltılmasını istemişti.