İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okuldan 180 Filistinliyi alıkoydu - Son Dakika
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İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okuldan 180 Filistinliyi alıkoydu

İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı\'ndaki bir okuldan 180 Filistinliyi alıkoydu

Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Harsani Okulu'ndan 180 Filistinliyi alıkoyduğunu açıkladı. Alıkonulan kişilerin durumu ve ne zaman alıkonuldukları hakkında bilgi verilmedi.

25.05.2024 02:33
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İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okuldan 180 Filistinliyi alıkoyduğu belirtildi.

Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, İsrail'in, 2 haftadır saldırılarını sürdürdüğü Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kampta yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı El-Harsani Okulu'ndan yaklaşık 180 kişinin İsrail askerlerince alıkonduğu belirtildi.

Filistinlilerin, ne zaman alıkonulduğuna ya da durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun, Cibaliya'nın farklı bölgelerinde barınma merkezlerini hedef aldığını ve onlarca Filistinliyi alıkoyduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta, hala yüzbinlerce Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve çevre bölgelere yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak yeni bir kara saldırısı başlatmış, birçok bölge ve mahallenin boşaltılmasını istemişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okuldan 180 Filistinliyi alıkoydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okuldan 180 Filistinliyi alıkoydu - Son Dakika
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