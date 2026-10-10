İsrail askerleri Deyr Meşal'de AA foto muhabiri Rimavi'yi plastik mermiyle yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Deyr Meşal'de AA foto muhabiri Rimavi'yi plastik mermiyle yaraladı

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İsrail askerleri, Batı Şeria'da AA foto muhabiri İssam Rimavi'yi plastik mermiyle sağ baldırından yaraladı. Ramallah yakınlarındaki Deyr Meşal'de zeytin hasadına saldırı sonrası askerlerin müdahalesi sırasında vurulan Rimavi, basın yeleği ve kaskına rağmen ateş açıldığını söyledi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistinli foto muhabiri İssam Rimavi'yi ateş açarak plastik mermiyle yaraladı.

Ramallah yakınlarındaki Deyr Meşal köyündeki çiftçiler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle arazilerindeki zeytinleri hasat edemedikleri için aktivistlere yardım çağrısı yaptı.

Bu çağrının ardından çok sayıda aktivistle birlikte Deyr Meşal'deki çiftçiler, zeytinlerini hasat etmek üzere arazilerine gitti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölgeye gelerek zeytinlerini hasat etmeye çalışan Filistinlilere ve aktivistlere saldırdı.

Olayların ardından bölgeye gelen İsrail askerleri de Filistin topraklarını gasbesen İsraillilere destek çıkarak göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırdı.

Zeytin hasadını takip etmek için bölgede bulunan AA foto muhabiri Rimavi, İsrail askerlerince plastik mermiyle sağ baldırından yaralandı.

Tedavi için bölgedeki bir hastaneye nakledilen Rimavi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle Filistinliler arasında bir arbede yaşandığını, ardından bölgeye gelen İsrail ordusunun Filistinlilere saldırdığını söyledi.

Üzerlerinde gazeteci olduklarını belirten basın yelekleri ve kaskları olmasına rağmen İsrail askerlerinin kendilerine doğru ateş açtığını belirten Rimavi, plastik mermiyle sağ baldırından vurulduğunu, ardından gittiği hastanenin acil servisinde tedavi için beklediğini aktardı.

Kaynak: AA
Savaş ve ÇatışmaBatı ŞeriaPlastikİsrailZeytinGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Deyr Meşal'de AA foto muhabiri Rimavi'yi plastik mermiyle yaraladı - Son Dakika
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