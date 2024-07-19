İsrail Askerleri Filistin Gösterilerine Müdahale Etti

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İsrail askerleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbetmesinin protesto edildiği gösterilere müdahale etti.

Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Beyta ve Beyt Decn, Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldelerinde düzenlenen gösterilere onlarca Filistinli katıldı. Filistinliler, Beyta beldesindeki Subeyh Dağı'nda gasbedilen Avitar bölgesinin "yasallaştırılmasını" protesto etmek amacıyla cuma namazını burada kıldı.

İsrail askerleri, Beyta başta olmak üzere söz konusu beldelerde yapılan gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Beytullahim kentindeki bazı mahallelere de baskın düzenledi ve kentin ana caddesinde konuşlandı. İsrail askerleri, burada da Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeriave Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.