İsrail Askerleri Filistinliyi Darbederken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Askerleri Filistinliyi Darbederken Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından darbedilen 70 yaşındaki Filistinli, aldığı darbelerle hayatını kaybetti.

08.04.2025 18:16
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin darbettiği 70 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Beytüllahim'in batısındaki Vadi Fukin beldesinde bir evi yıktığı sırada askerler yıkıma karşı çıkan Filistinlileri cop ve dipçikle darbetti.

İsrail askerleri, aralarında 70 yaşındaki Gazi Bedir Manasara'nın da bulunduğu 6 Filistinliyi yaraladı.

Filistinli yaşlı adam, aldığı darbelerden dolayı felç geçirerek hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin Filistinlileri şiddetle darbettiği görüntüler, basında ve sosyal medyada geniş yer buldu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait 7 evin yanı sıra bir düğün salonu ile tarım amacıyla kullanılan bir yapıyı yıkmıştı.

Yıkılan evler arasında Vadi Fukin'de İssam Basim Manasara'ya ait 150 metrekarelik ev de bulunuyordu.

İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımları ve artan şiddet

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 171'i çocuk 946'ya yükseldi.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesine göre, İsrail ordusu, ocak ayında 74'ü meskun ev, 4'ü boş ev ve 29'u tarım tesisi olmak üzere 126 yapıyı etkileyen onlarca baskın ve yıkım gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Filistinliyi Darbederken Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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