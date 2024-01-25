İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria\'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerleri tarafından Cenin kentine bağlı Biyr el-Başa beldesinde, açılan ateşte bir Filistinli şehit oldu." denildi.

Öldürülen Filistinlinin 24 yaşındaki Velid Muhammed Haşan olduğu aktarılan açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre ise baskını gerçekleştiren İsrail askerleri, öldürülen Filistinlinin kardeşini de gözaltına alırken, beldeden çekilmeden önce kuşatma altına aldıkları evde de büyük bir tahribata yol açtı.

Görgü tanıkları, evin bulunduğu yere askeri takviyelerin geldiğini ve İsrail ordusunun mahalleyi tamamen kuşatma altına aldığını ifade etmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 373'e ulaştı.