İsrail Askerleri Okula Baskın Düzenledi

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde Filistinlilere ait bir okula baskın düzenledi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri Selfit kentindeki Harir köyünde bir okula baskın düzenleyerek, bazı öğrenci ve öğretmenleri gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmezken baskın nedeniyle okulda eğitime devam edilemedi.

İsrail ordusu üst üste iki gündür Haris köyüne baskın düzenleyerek, evlerde arama yapıyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da dün yayımlanan haberde, İsrail askerlerinin Haris köyüne baskın düzenlediği ve bazı kişileri gözaltına aldığı belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.