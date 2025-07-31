İsrail Askerleri Ramallah'ta Filistinli Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Askerleri Ramallah'ta Filistinli Öldürdü

31.07.2025 08:50
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Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar arttı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bir grup Ramallah'a bağlı Silvad, Ramun ve Ebu Fellah kasabalarına saldırı düzenledi.

İsrail askerlerinin himayesindeki saldırganlar Filistinlilere ait çok sayıda ev ve aracı ateşe verdi.

İsrail askerleri de Silvad'da Filistinlilere ateş açtı ve gaz bombası attı. Açılan ateş sonucu Hamis Abdullatif Ayyad isimli Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Ramallah, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Ramallah'ta Filistinli Öldürdü - Son Dakika

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