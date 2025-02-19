İsrail Askerlerine Tecavüz İddianamesi

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İsrail'in güneyindeki Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan bir Gazzeliye keskin bir cisimle tecavüz eden 5 İsrail askeri hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberde, haklarında iddianame hazırlanan 5 yedek askerin, Gazze Şeridi'nde alıkonularak Sde Teiman gözaltı merkezine getirilen bir Filistinliye 5 Temmuz 2024'te keskin bir cisimle tecavüz ettiği kaydedildi.

İsrailli askerlerin adı açıklanmayan Gazzelinin anüsüne yakın bir noktaya keskin bir cisimle tecavüz etmek dahil ağır işkence yaptığı ifade edildi.

İşkence gören Filistinlinin kaburgalarında kırık ve rektumunda yırtık oluştuğu kaydedildi.

Tecavüz olayıyla ilgili 10 asker 29 Temmuz 2024'te gözaltına alınmıştı. İsrailli bazı aşırı sağcı bakan ve milletvekilleri, tecavüzcü askerlerin gözaltına alınmasına tepki göstermişti. Aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'ı ve gözaltına alınan askerlerin bulunduğu üssü basmıştı.

Öte yandan İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinliye tecavüz ettiği anları gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan askerlerden 5'i serbest bırakılarken, diğerleri 29 Temmuz'dan bu yana gözaltında bulunuyor.

Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkenceyle gündeme geliyor

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinlilerin burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz bırakıldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.