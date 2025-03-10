İsrail Ateşiyle Lübnan'da Yaralılar

BEYRUT, 10 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kila köyünde bulunan Fatima Kapısı yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Lübnan askeri ve bir sivil yaralandı.
Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı pazar günkü saldırıda bir Lübnan ordusu askerinin yaralandığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi de açılan ateş sonucu bir sivilin ağır yaralandığını doğruladı.
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