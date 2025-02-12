İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika
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İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bombalama ve yıkım devam ediyor. 92 Filistinli yaşamını yitirdi.

12.02.2025 13:20
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İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki binaları patlayıcılarla havaya uçurdu.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde, Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'na oldukça yakın noktadaki Sakka Caddesi'nin girişindeki bölgede yer alan konutları patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Fuhhari beldesinin doğusundan çekildiğini aktaran tanıklar, askerlerin burada da çekilmeden önce bölgedeki Filistinlilere ait evleri ve arazileri buldozerlerle yıktığını aktardı.

İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu bombalaması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, bir Filistinli de ağır yaralanmıştı.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

AA'yan konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir yetkili, İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 23 gün içinde insani protokolü 269 kez ihlal ettiğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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