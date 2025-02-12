İsrail, Ateşkesi İhlal Etti - Son Dakika
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İsrail, Ateşkesi İhlal Etti

İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkesi ihlal ederek Han Yunus'ta Filistinli evlerine ateş açtı.

12.02.2025 00:16
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal ederek güneydeki Han Yunus kentinde Filistinlilere ait bazı evlere ve arazilere doğru ateş açtı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları Han Yunus'un doğusundaki Fahari beldesinin doğusunda bulunan Filistinlilere ait bazı evlere ve arazilere doğru yoğun şekilde ateş açtı.

Açılan ateş sonucu evlerin duvarlarına kurşun isabet etti.

Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan anlaşmaya rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş gün içerinde yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini; 822 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkesi İhlal Etti - Son Dakika

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