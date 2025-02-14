İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Kefr Killa ve Adise beldelerinde evlere saldırdığı bildirildi.

14.02.2025 00:17  Güncelleme: 00:59
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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye yaptığı saldırılarda çok sayıda evi havaya uçurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyinde Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa ve Adise beldelerinde ateşkesi ihlal ederek evlere saldırdı.

İsrail güçleri Kefr Killa beldesinde evleri havaya uçurdu, Adise'de ise çok sayıda evi yıktı. Ateşkes anlaşmasının üzerinden 80 gün geçerken, şu ana kadar anlaşmanın İsrail tarafından ihlal edildiği 928 olay tespit edildi.

LÜBNAN VE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı. İsrail ordusu, çekildiği yerlerde konutlar ve tarım arazileri dahil büyük çapta yıkıma neden oluyor.

İsrail ateşkese rağmen Lübnan\'a saldırdı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasanmustafa Kaya:
    allahın gazabı üzerinize olsun 18 1 Yanıtla
  • Desperado null:
    İsrail tek müslüman 56 ülke boş 0 0 Yanıtla
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