İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası müzakerelerinin durdurulması ve abluka altındaki Gazze'ye yönelik daha yoğun saldırılar yapılması çağrısında bulundu.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, partisinin toplantısında konuşan Ben-Gvir, "(Hamas ile ateşkes ve esir takasına ilişkin) Müzakere görüşmelerinin durdurulması ve (Gazze'ye) başka bir yoğun saldırı aşamasına geçilmesi emrinin verilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girecek Müslüman sayısının sınırlandırılmasına ilişkin açıklamalarını da yineledi.
İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir dün de Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yalnızca birkaç bin Müslümanın girmesine izin verilmesini savunurken, 18 Şubat'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
Öte yandan Mısır basınına göre, Mısır, ABD, Hamas ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen müzakerelerin ilk günü dün sona erdi ve görüşmelere bugün devam edilecek.
İsrail ve uluslararası basına göre, arabulucular taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını bu sürede gidermeyi amaçlıyor.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Bakanı, Gazze'ye daha yoğun saldırılar yapılması çağrısında bulundu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmak için Polonya Parlamentosuna karar tasarısı sunacaklarını duyurdu. Tusk, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Başbakan Ingrida Simonyte ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Tusk, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia'dan AB Komisyonunu Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulamaya çağıran bir karar tasarısını Parlamentoda oylamaya sunmasını isteyeceğini söyledi.
Gümüşhane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip, yokuş aşağı hareket ederek 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü. Kaza güvenlik kameralarına yansırken, sürücü aşağı düşmekten son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören araç yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin genel durumu ve son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Terörle mücadele, asayiş operasyonları ve gümrük kaçağıyla mücadele konularında yapılan çalışmalar paylaşıldı.
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik olarak değerlendirilen 75 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 diğer obje bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazasında yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, Destici'nin iyi olduğunu ve yarın taburcu olacağını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımın kötü bir başlangıç yaptığını ve maç boyunca çok fazla bir şey oluşturamadıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?