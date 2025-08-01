İsrail Bakanından Çelişkili Açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bir taraftan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınarken diğer taraftan İsrail'in Gazze'deki işgalini sürdürmesini savundu.

İsrailli Bakan Saar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

"Rusya'nın Kiev'deki yerleşim bölgelerini hedef alarak ağır ve trajik can kayıplarına yol açan saldırılarını kınıyorum." diyen Saar, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dileklerinde bulundu.

Söz konusu saldırılarda evi zarar gören İsrail'in Kiev Büyükelçiliği sekreteriyle telefonda görüştüğünü aktaran Saar, Ukrayna'daki saldırılarla ilgili açıklamanın ardından sosyal medya hesabından, Gazze'deki İsrail işgalini savunan paylaşımlar yaptı.

Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un Gazze Şeridi'nden çekilme yönünde 2005 yılında aldığı karara karşı olduğunu vurgulayan Saar, Gazze'den çekilmenin üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra "o kararın yanlış olduğunun ortaya çıktığını" savundu.