İsrail Baskınında Yaralanan Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine geçen hafta düzenlediği baskında yaralanan 18 yaşındaki Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta düzenlediği baskında yaralanan Nureddin İbrahim Yasin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, Yasin'in 18 yaşında olduğu ve İsrail güçlerinin geçen hafta düzenlediği baskında Cenin kentinin Cabiriyyat Mahallesi'nde yaralandığı aktarıldı.
Haberde, durumu kritik şekilde Cenin Devlet Hastanesine götürülen Yasin'in buradan İbn-i Sina Hastanesine nakledildiği, müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 423'e yükseldi.
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