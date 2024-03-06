İsrail Baskınında Yaralanan Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyüme sınırlarını düşürerek sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye, ihtiyaç kredileri için yüzde 2'ye düşürülürken, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırı korundu. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı belirtildi.