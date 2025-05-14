İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistin evini yıktı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistin evini yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 'ruhsatsız' iddiasıyla 2 Filistin evini yıkarak tahribata devam etti.

14.05.2025 09:30
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Hareketinin Kiysan köyündeki yetkilisi Ahmed Gazzal, İsrail ordusunun, Beytüllahim'in doğusundaki köye baskın düzenlediğini belirtti.

Gazzal, İsrail ordusunun Hüseyin Yusuf Abayat'a ait 100 metrekarelik tek katlı evi "ruhsatız olduğu" gerekçesiyle yıktığını aktardı.

Ramallah'ın batısındaki Şakba köyünde de İsrail ordusunun hedefinde başka bir ev vardı.

Şakba köy meclisi üyesi Kasım el-Mısri, İsrail ordusunun yıktığı iki katlı 250 metrekarelik evin Yakub Hamide Kadah'a ait olduğunu paylaştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden aylık yayımlanan rapora göre İsrail, mart ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 87 ev ve yapıyı yıktı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistin evini yıktı - Son Dakika

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