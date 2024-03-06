İsrail, Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncel

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu gece ve sabah saatlerinde işgal altındaki bölgede baskınlar düzenledi.

Bu baskınlarda, İsrail askerleri Ramallah'ta 6, El Halil'de 9, Tulkerim'de 4, Beytüllahim'de 2 ve Kalkilya'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te son alınanlarla, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 422'ye yükseldiği belirtilmişti.

Filistinli yetkililer dün, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da, Hamas'la yapılan esir takasında serbest bıraktığı 11 Filistinliyi yeniden gözaltına aldığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da 423'e ulaşmıştı.