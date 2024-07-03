İsrail, Batı Şeria'da 6 Bin Yasa Dışı Konut İnşa Etmeyi Planlıyor - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 6 Bin Yasa Dışı Konut İnşa Etmeyi Planlıyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 6 bin yeni yasa dışı konut inşa etmeyi planladığı bildirildi. Yüksek Planlama Konseyi'nin bu konuda hazırlık yaptığı ve Filistin topraklarındaki gaspı genişletmek için toplantılar düzenleyeceği belirtildi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Batı Şeria'da yeni Filistin topraklarını gasbederek yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söylemişti.

03.07.2024 12:07
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında yaklaşık 6 bin yeni yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now'un (Şimdi Barış) internet sitesinde yer alan haberde, Yüksek Planlama Konseyinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı konutlar için hazırlık yaptığı belirtildi.

Yüksek Planlama Konseyi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin 16 yasa dışı konutun inşasını teşvik edeceği belirtilen haberde, Filistin topraklarındaki gaspı genişletmek için konseyin bugün ve yarın iki toplantı düzenleyeceği aktarıldı.

Haberde, konseyin şubat ayındaki toplantısında 3 bin 426 yasa dışı konutu onayladığı ve geçen yıl 12 bin 349 yasa dışı konutun teşvik edilmesiyle rekor yıl olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni Filistin topraklarını gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söylemişti.

Smotrich, yakın zamanda Batı Şeria'da "önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını" iddia ederek Filistin topraklarının ilhak edilmesi ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de "yasallaştırma düşüncesi olduğunu" dile getirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 6 Bin Yasa Dışı Konut İnşa Etmeyi Planlıyor - Son Dakika

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