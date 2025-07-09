İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistin evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah ve Nablus kentlerinin farklı beldelerine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 7 ev ve yapıyı "ruhsatsız oldukları" iddiasıyla yıktı.

Ramallah'ın batısında bulunan Şukba Beldesi Konseyi Başkanı Adnan Şeleş, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde beldeye baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail askerlerinin, "C" olarak sınıflandırılan bölgede "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla 6 ev, bir prefabrik yapı ve istinat duvarlarının yıkımına başladığını kaydeden Şeleş, yıkılan evlerden birinin 15 yıl önce inşa edildiğini ve 3 katlı olduğunu aktardı.

Bölgede yaşananları "trajedi" olarak nitelendiren Şeleş, İsrail'in geçen aylarda bölgedeki 5 evi daha yıktığını hatırlattı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus kentindeki Ruceyb köyüne de buldozerlerle baskın düzenledi.

Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri yine "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Halid es-Seksak'a ait 2 katlı evi, aileyi zorla tahliye ettikten sonra yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail askerlerinin 2025'in ilk yarısında Batı Şeria'da 588 tesisi yıktığı, bu yıkımlar nedeniyle 411'i çocuk, 843 kişinin zarar gördüğü aktarıldı. Aynı dönemde 556 yapı için de yıkım bildirimi gönderildi.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.