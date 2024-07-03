İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyi ve doğusundaki kentlere düzenlediği baskınlarda Filistinlilere ait 4 evi yıktı. Yıkılan evler arasında Filistinli tutuklu Ahmed Samir Devabişe'nin babasının evi de bulunuyor. İsrail ordusu, 2024'ün ilk yarısında Filistin'e ait 318 yapıyı yıktığını ve 10 bine yakın ağacı söktüğünü açıklamıştı.

03.07.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyi ve doğusundaki kentlere düzenlediği baskınlarda Filistinlilere ait 4 evi yıktı.

Nablus'un güneyindeki Duma Köyü Yerel Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklu Ahmed Samir Devabişe'nin babasının evini yıktığı bildirildi.

Açıklamada, Devabişe'nin 12 Nisan'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı; yaklaşık bir hafta sonra tutuklanan Filistinlinin yakınları tarafından ziyaretinin engellendiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre de Nablus'un güneyindeki Yitma beldesinde inşaat halindeki 2 ev İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

Filistin devlet televizyonun haberinde de Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'nın doğusunda yer alan Fasayıl beldesinde bir ev daha yıkıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusunun, 2024'ün ilk yarısında Filistin'e ait 318 yapıyı yıktığını, 359 yapının yıkılması yönünde bildiri dağıttığını ve 10 bine yakın ağacı söktüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:07:58. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement