İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyi ve doğusundaki kentlere düzenlediği baskınlarda Filistinlilere ait 4 evi yıktı.

Nablus'un güneyindeki Duma Köyü Yerel Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklu Ahmed Samir Devabişe'nin babasının evini yıktığı bildirildi.

Açıklamada, Devabişe'nin 12 Nisan'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı; yaklaşık bir hafta sonra tutuklanan Filistinlinin yakınları tarafından ziyaretinin engellendiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre de Nablus'un güneyindeki Yitma beldesinde inşaat halindeki 2 ev İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

Filistin devlet televizyonun haberinde de Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'nın doğusunda yer alan Fasayıl beldesinde bir ev daha yıkıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusunun, 2024'ün ilk yarısında Filistin'e ait 318 yapıyı yıktığını, 359 yapının yıkılması yönünde bildiri dağıttığını ve 10 bine yakın ağacı söktüğünü açıklamıştı.