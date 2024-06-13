İsrail, Batı Şeria'da Filistinlinin evini yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlinin evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın gündeyinde yer alan El Halil kentindeki Umm Kıssa köyünde bir Filistinlinin evini yıktı. İsrail askerleri köye baskın düzenleyerek, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evi yıktı ve köydeki diğer evlere de yıkım tehdidinde bulundu.

13.06.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın gündeyinde yer alan El Halil kentindeki Umm Kıssa köyünde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bir Filistinlinin evini yıktı.

Umm Kıssa Köy Meclisi Başkanı Muhammed el-Etmin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri köye baskın düzenledi. İçinde yaşayanların olduğu yaklaşık 150 metrekarelik evi yıktı, bölgeyi kapatıp oraya erişimi engelledi." dedi.

Etmin, İsrail askerlerinin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle köydeki 40 eve de yıkım tehdidinde bulunduğunu söyledi.

İsrail ordusunun uygulamalarıyla Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin önünü açtığını söyleyen Etmin, "Bu uygulamalar, (İsrailli) yerleşimcilerin köyü kontrol altına almaları için köy sakinlerini yaşadıkları yerlerden uzaklaştırmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Yıkılan ev, İsrail'in idaresindeki Batı Şeria'nın C bölgesinde bulunuyor. Filistinliler, İsrail'in idaresi altındaki bölgelerde ev yapmak için izin almanın "imkansız" olduğunu belirtiyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinlinin evini yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:45. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da Filistinlinin evini yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement