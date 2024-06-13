İsrail, Batı Şeria'da Filistinlinin evini yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın gündeyinde yer alan El Halil kentindeki Umm Kıssa köyünde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bir Filistinlinin evini yıktı.

Umm Kıssa Köy Meclisi Başkanı Muhammed el-Etmin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri köye baskın düzenledi. İçinde yaşayanların olduğu yaklaşık 150 metrekarelik evi yıktı, bölgeyi kapatıp oraya erişimi engelledi." dedi.

Etmin, İsrail askerlerinin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle köydeki 40 eve de yıkım tehdidinde bulunduğunu söyledi.

İsrail ordusunun uygulamalarıyla Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin önünü açtığını söyleyen Etmin, "Bu uygulamalar, (İsrailli) yerleşimcilerin köyü kontrol altına almaları için köy sakinlerini yaşadıkları yerlerden uzaklaştırmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Yıkılan ev, İsrail'in idaresindeki Batı Şeria'nın C bölgesinde bulunuyor. Filistinliler, İsrail'in idaresi altındaki bölgelerde ev yapmak için izin almanın "imkansız" olduğunu belirtiyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.