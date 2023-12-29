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İsrail, Batı Şeria'da mülteci kampına baskın düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da mülteci kampına baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail güçleri, kampta silahlı çatışmalara ve patlama seslerine neden oldu. İsrail'in bölgeye takviye birlik gönderdiği ve bir evi füzeyle bombaladığı bildirildi. Ayrıca sağlık ekiplerine saldırıda bulunulduğu ve bir kişinin alıkonulduğu açıklandı. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve saldırılarında artış yaşandığı belirtildi.

İsrail, Batı Şeria\'da mülteci kampına baskın düzenledi
29.12.2023 - 13:21,
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, "İsrail güçleri, mülteci kampına birçok noktadan baskın düzenledi. İsrailli keskin nişancılar birçok binanın çatısına konuşlandırıldı ve kamptaki bazı mahalleleri kuşattı." dedi.

İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında silahlı çatışmaların çıktığı ve patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun bölgeye takviye birlik gönderdiği kaydedilirken görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kuşattığı bir evi "Energa" füzesiyle bombaladığını belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin, bir yaralıyı kamp dışına çıkarmaya çalıştığı sırada sağlık ekiplerinden bir kişiyi darbettiği ve alıkoyduğu duyuruldu.

İsrail askerleri sabah saatlerinde de Ramallah'ın batısındaki Deyr Ebu Meşal köyüne baskın düzenlemiş, çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.

Filistinlilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde, kalabalık İsrail güçlerinin, gözleri bağlı bir şekilde Filistinlileri alıkoyduğu görülmüştü.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 4 bin 820 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bu gözaltı ve baskınlarda İsrail güçleri, kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunuyor.

Kaynak: AA
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