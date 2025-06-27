İsrail, Batı Şeria'da Yeni Kaçak Yerleşim Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Batı Şeria'da Yeni Kaçak Yerleşim Kuruyor

27.06.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da yeni bir kaçak yerleşim yeri inşa ediyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yeni kaçak yerleşim yeri kurmaya hazırlandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, Kefr Kaddum kasabasının kuzey kesimini bastı ve buraya yaklaşık 10 konteyner ev ve çadır yerleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Batı Şeria Sorumlusu Murad Şitivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin konteyner evleri gece saatlerinde ve İsrail askerlerinin koruması altında yerleştirdiğini söyledi.

Kefr Kaddum kasabası sakinlerinden olan Şitivi, saldırgan İsraillilerin birkaç ay önce silah zoruyla kasabanın kontrolünü ele geçirdiğini ve yolları tahrip ettiğini dile getirdi.

İsrailliler, kaçak yerleşim kuracakları bölgelere önce farklı malzemelerden baraka evler kurup etrafına çit örüyor ve yol yapıyor. Böylece bölgeyi, kaçak yerleşimlere hazırlıyorlar.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı sayılıyor ve buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor.

Filistin kentlerini hatta köylerini bile birbirinden ayıran bu yasa dışı yerleşim birimleri, bölgedeki işgali daha da derinleştiriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Yeni Kaçak Yerleşim Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Gaziantep’te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi Görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Rekabet Kurulu’ndan Can Grubu’na 11 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon lira ceza
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
Güney Afrika’da sel felaketi: 101 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketi: 101 kişi hayatını kaybetti
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı

18:13
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
17:44
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
17:25
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
00:19
Neye uğradıklarını şaşırdılar Site bahçesinde bozayı paniği
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Site bahçesinde bozayı paniği
00:12
ABD, İran’a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
ABD, İran'a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
00:04
Beylikdüzü’nde metruk villada erkek cesedi bulundu
Beylikdüzü'nde metruk villada erkek cesedi bulundu
00:01
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
23:55
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
22:54
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 18:44:28. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da Yeni Kaçak Yerleşim Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.